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الدفاع الروسية: تدمير آليات عسكرية أوكرانية فى منطقة جيتومير

الإثنين، 23 مايو 2022 10:18 ص
الدفاع الروسية: تدمير آليات عسكرية أوكرانية فى منطقة جيتومير الجيش الروسى
كتب محمد عبد المجيد

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، قبل قليل عن تدمير آليات عسكرية أوكرانية في منطقة جيتومير كانت ستنقل إلى دونباس، جاء ذلك وفقا لخبر عاجل بقناة العربية. 
 
وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت يوم أمس الأحد، أن الدفاعات الجوية أسقطت 11 طائرة مسيرة أوكرانية في دونيتسك، ولوجانسك، ومقاطعتي خيرسون وخاركوف.
 
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيجور كوناشينكوف في إيجاز صحفي أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد، إن الغارات الجوية الروسية أسفرت عن القضاء على أكثر من 210 عناصر للفصائل القومية الأوكرانية، وتعطيل 38 قطعة من المعدات العسكرية.
 
وأشار إلى إصابة 3 مراكز قيادة و4 مستودعات للذخيرة و13 منطقة تجمع للقوات الأوكرانية بصواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو، في دونباس خلال اليوم الماضي.
 

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