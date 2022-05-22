اليوم السابع
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"الدفاع الروسية" تعلن إسقاط 11 طائرة مسيرة أوكرانية

الأحد، 22 مايو 2022 11:27 ص
"الدفاع الروسية" تعلن إسقاط 11 طائرة مسيرة أوكرانية الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت 11 طائرة مسيرة أوكرانية في دونيتسك، ولوجانسك، ومقاطعتي خيرسون وخاركوف.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيجور كوناشينكوف في إيجاز صحفي أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد، إن الغارات الجوية الروسية أسفرت عن القضاء على أكثر من 210 عناصر للفصائل القومية الأوكرانية، وتعطيل 38 قطعة من المعدات العسكرية.


وأشار إلى إصابة 3 مراكز قيادة و4 مستودعات للذخيرة و13 منطقة تجمع للقوات الأوكرانية بصواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو، في دونباس خلال اليوم الماضي.


وأوضح أن القوات الصاروخية والمدفعية الروسية أصابت 583 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية المعادية، و41 موقع قيادة، و76 وحدة مدفعية وهاون في مواقع إطلاق النار، بما في ذلك 3 بطاريات راجمات صواريخ من طراز "غراد"، بالإضافة إلى محطة "بوكوفيل" للحرب الإلكترونية في مقاطعة نيكولايف (جنوب).


ولفت المتحدث إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تم تدمير 174 طائرة أوكرانية، و125 مروحية، و977 طائرة بدون طيار، و317 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و3198 دبابة ومدرعة أخرى، و408 راجمات صواريخ، و1622 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، بالإضافة إلى 3077 مركبة عسكرية خاصة.

 


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