الداخلية تضبط 118 طن قمح قبل بيعها بالسوق السوداء

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1266) قضية تموينية متنوعة من بينهم (5) قضايا حجب سلع غذائية بإجمالي مضبوطات (25,500 طن دقيق أبيض - 18000 قطعة بيض مائدة) ، (401) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (10 طن أسمنت - 38,800 طن "مكرونة – أرز – دقيق أبيض – لحوم - أعلاف"- 890 رغيف – 450 قطعة بيض مائدة – 1056 قطعة إكسسوار محمول – 3719 عبوة مستحضرات تجميل - 1540عبوة سجائر - 14 إسطوانة بوتاجاز) ، وكذا (521) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (22 قضية دقيق مدعم"تصرف ، تجميع" – 74 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 98 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 24 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 28 قضية توقف عن الإنتاج – 275 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (36,045 طن دقيق بلدى) ، وكذا (27) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها ( 1٫500 طن سكر تموينى – 4,500 طن أسمدة مدعمة – 62838 لتر "سولار ، بنزين"– 390 إسطوانة بوتاجاز) .. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (116,300 طن – 404 إسطوانة بوتاجاز – 1540 عبوة سجائر – 62838 لتر مواد بترولية – 18450 قطعة بيض مائدة – 890 رغيف خبز – 1056 قطعة إكسسوار محمول – 3719 عبوة مستحضرات تجميل) كان أبرزها ضبط (10 طن أسمنت) لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة مواد البناء) بمحافظة المنوفية ، وضبط (10 طن "أرز أبيض") معبأة داخل شكائر قامت بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (مالكة مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الغربية.

وتمكنت الجهود من ضبط (32800 لتر مواد بترولية "سولار – بنزين"80 -92") قام بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر وتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارت) بمحافظة القليوبية ، وضبط (60 قطعة "أجهزة تنبيه ضوئية وشعار ملصق خاصة بمركبات الطوارئ بدون مستندات ومحظور تداولها بالأسواق دون تصريح من الجهات المختصة) .. بحوزة (مالكة محل لتجارة كماليات السيارات) بمحافظة الشرقية، وضبط (15 طن مخللات) معباة داخل براميل بدون بيانات ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة .

وأسفرت الجهود عن ضبط (5 طن زيت طعام – مسلى - مكرونة) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة سوهاج ، وضبط (6,5 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيوانى ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية .

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (8) قضايا بمضبوطات بلغت (118,756 طن أقماح محلية) – (6 مخازن) - (2 سيارة نقل) أبرزها ضبط (قائد سيارة) حال سيرها بمحافظة المنيا ، محملة كمية قدرها (33,256 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة ، وضبط (30 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مفرش لتجميع الأقماح "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة .

ونجحت الجهود في ضبط (قائد سيارة) حال سيرها بمحافظة الشرقية ، لتجميعه كمية قدرها (14 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة دون تصريح نقل بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة ، وضبط (13,500 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة وزارة التموين والتجارة الداخلية قام بتجميعها بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأقماح "بدون ترخيص") بمحافظة أسيوط، وضبط (9 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة قام بتجميعها بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة.