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الخارجية الفرنسية: تأسيس المجتمع السياسى الأوروبى لا يعتبر بديلا عن الاتحاد الأوروبى

الإثنين، 23 مايو 2022 11:26 م
الخارجية الفرنسية: تأسيس المجتمع السياسى الأوروبى لا يعتبر بديلا عن الاتحاد الأوروبى ماكرون
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عن بعض تفاصيل مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن المجتمع السياسي الأوروبى بمشاركة أوكرانيا وعدد من الدول الأخرى، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت وزارة الخارجية الفرنسية، أن فكرة تأسيس المجتمع السياسي الأوروبى التي تقدم بها رئيس الجمهورية لا تعتبر بديلا عن عضوية الاتحاد الأوروبى.

وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية، أن هذا المجتمع يفترض أن يعزز العلاقات مع دول الجوار المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بأسرع ما يمكن، وكذلك تعزيز دعمنا لتلك الدول في مختلف المجالات قبل انضمامها للاتحاد الأوروبي.

 


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