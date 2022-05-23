التعليم تخاطب المديريات بشأن إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي وصفوف النقل

كتب محمود طه حسين

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية لمديريات التربية والتعليم ، شدد خلالها على ضرورة الالتزام بشروط الصياغة الصحيحة لأسئلة امتحانات الدور الثاني في جميع الصفوف الدراسية، وعدم تضمين الاسئلة ما يتعلق بالقضايا السياسية او قيادات الدولة وغيرها .

و قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الأتى:

- إعلان نتييجة الطلاب فور الانتهاء منها في مكان بارز بالمدرسة وبالتنسيق مع الادارة التعليمية.

-ينتقل الطالب للصف الدراسي التالي في حالة اجتيازه المقررات الدراسية من الون الأصفر إلى اللون الازرق

-يعقد امتحان دور ثاني للطلاب الذين لم يحصلوا على التقديرات أو الألوان سالفة الذكر فيما درسوه في الفصلين الدراسيين.

- في حالة استمرار حصول الطالب على اللون الاحمر في احدى المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبار الدور الثاني عليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى.