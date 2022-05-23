اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مايو 2022 08:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم تخاطب المديريات بشأن إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي وصفوف النقل

الإثنين، 23 مايو 2022 07:27 م
التعليم تخاطب المديريات بشأن إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي وصفوف النقل وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية لمديريات التربية والتعليم ، شدد خلالها على ضرورة الالتزام بشروط الصياغة الصحيحة لأسئلة امتحانات الدور الثاني في جميع الصفوف الدراسية، وعدم تضمين الاسئلة ما يتعلق بالقضايا السياسية او قيادات الدولة وغيرها .
 
و قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الأتى: 
 
- إعلان نتييجة الطلاب فور الانتهاء منها في مكان بارز بالمدرسة وبالتنسيق مع الادارة التعليمية.
 
-ينتقل الطالب للصف الدراسي التالي في حالة اجتيازه المقررات الدراسية من الون الأصفر إلى اللون الازرق
-يعقد امتحان دور ثاني للطلاب الذين لم يحصلوا على التقديرات أو الألوان سالفة الذكر فيما درسوه في الفصلين الدراسيين.
 
- في حالة استمرار حصول الطالب على اللون الاحمر في احدى المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبار الدور الثاني عليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى.
 

التربية والتعليم

امتحانات الدور الثاني

نتيجة الصف الثانى الاعدادى

نتيجة الصف الأول الاعدادى

اخبار مصر

نتيجة الصف الرابع الابتدائي


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة