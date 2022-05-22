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التعليم: تصحيح امتحانات الثانوى العام أولا بأول والمدارس ترصد الدرجات

الأحد، 22 مايو 2022 08:00 ص
التعليم: تصحيح امتحانات الثانوى العام أولا بأول والمدارس ترصد الدرجات وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب ـ محمود طه حسين

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أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدارس تقوم بتصحيح امتحانات الثانوي العام الورقية أولا بأول ويتم رصد الدرجات من قبل اللجان الفنية وتجميعها فى المواد الدراسية التى أدى فيها الطلاب الاختبارات سواء للصف الأول أو الثانى الثانوى.
 
جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم، أكدت أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجداول المعلنة،ويؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الأسئلة نسبة 30% من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها 70% من درجة الامتحان.
 
وتعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة سواء الرسمية أو الخاصة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.
 
 
 
 
 
 
 
 

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