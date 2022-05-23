الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين فى حادث انقلاب دراجة بخارية بالعياط

كتب أحمد الجعفرى

استعلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة، عن الحالة الصحية لشخصين، إثر حادث انقلاب دراجة بخارية "موتوسيكل" أعلى الطريق بمدخل قرية السعودية بنطاق دائرة قسم العياط، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

أدى الحادث إلى ظهور كثافات مرورية بالطريق، وانتقلت أوناش المرور، وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى العياط لتلقى الرعاية الصحية.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة في منطقة العياط بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات وتبين انقلاب موتوسيكل يستقله شخصان بمدخل قرية السعودية ونتج عن الحادث اصابتهم ونقلوا الى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.