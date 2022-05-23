اليوم السابع
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الإثنين، 23 مايو 2022 07:51 م
أكرم القصاص
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الأعلى للقضاء الليبى ينتخب مجلسا جديدا برئاسة مفتاح القوى

الإثنين، 23 مايو 2022 07:25 م
الأعلى للقضاء الليبى ينتخب مجلسا جديدا برئاسة مفتاح القوى ليبيا - أرشيفية
أ ش أ

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 أعلن المجلس الأعلى للقضاء الليبي، انتخاب مجلس جديد لمدة ثلاث سنوات يتكون من رئيس ونائب له و13 عضوا من إدارات ومحاكم الاستئناف على مستوى ليبيا.
 
وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم الإثنين، أنه وفقا للعملية الانتخابية التي أعلن المجلس أنها أجريت بمناسبة انتهاء عضوية المجلس السابق، فقد تم انتخاب أعضاء المجلس الجدد برئاسة المستشار مفتاح محمد القوي، رئيس إدارة التفتيش عن الهيئات القضائية، والنائب العام الصديق أحمد الصور، نائبا لرئيس المجلس.
 
وضم المجلس في عضويته أعضاء من إدارات ومحاكم الاستئناف بالمدن الليبية (إدارة القضايا – إدارة القانون - إدارة المحاماة – محكمة استئناف طرابلس – طبرق – الخمس – البيضاء – الزاوية – سبها – جنوب طرابلس- مصراتة – بنغازي – غيان ) .

ليبيا

المجلس الأعلى للقضاء الليبي

مفتاح محمد القوي

الانتخابات الليبية


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