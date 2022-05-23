اليوم السابع
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الأردن تدين قرارا إسرائيليا سمح للمتطرفين بأداء طقوس بباحات المسجد الأقصى

الإثنين، 23 مايو 2022 01:00 ص
الأردن تدين قرارا إسرائيليا سمح للمتطرفين بأداء طقوس بباحات المسجد الأقصى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدى
أ ش أ

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أدانت وزارة الخارجية الأردنية قرار محكمة إسرائيلية يسمح للمتطرفين بأداء طقوسٍ في باحات المسجد الأقصى المُبارك، الحرم القدسي الشريف . ‏‎


ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول إنّ القرار باطلٌ ومُنعدم الأثر القانوني حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القُدس الشرقية، وأنه يُعد خرقاً فاضحاً لقرارات الشرعية الدولية المُتعلقة بالقُدس، ومنها قرارات مجلس الأمن التي تُؤكد جميعها على ضرورة الحفاظ على وضع المدينة المُقدسة.


وأضاف أنّ القرار يُعد انتهاكاً خطيراً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المُبارك، مُشدداً على أنّ المملكة، ووفقاً للقانون الدولي، لا تعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على القُدس المُحتلة. وحذّر الناطق الرسمي باسم الوزارة من مغبة الاستمرار بالسماح للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المُبارك.


وشدّد على أنّ المسجد الأقصى المُبارك، الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته وباحاته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.


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المسجد الأقصى

فلسطين


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