استئناف حركة الملاحة الجوية بمطار الكويت بعد توقفها بسبب سوء الأحوال الجوية

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أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني عودة حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي بشكل طبيعي في تمام الساعة 50ر5 مساء بعد أن توقفت لما يقرب من 3 ساعات بسبب موجة الغبار التي شهدتها الكويت.



وأوضح نائب مدير شؤون خدمات الملاحة الجوية بالطيران الكويتي عماد الجلوي - في تصريح مساء اليوم الاثنين أنه تم إعادة جدولة مواعيدالرحلات القادمة والمغادرة.



يذكر أن الأحوال الجوية للكويت تأثرت بانخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الغبار لتصل إلى أقل من 500 متر على بعض المناطق مصحوبة برياح نشطة وصلت سرعتها الى 60 كيلومترا في الساعة.