اليوم السابع
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الإثنين، 23 مايو 2022 03:39 م
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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة ورأس مالها يربح 1.3 مليار جنيه

الإثنين، 23 مايو 2022 03:18 م
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة ورأس مالها يربح 1.3 مليار جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات طفيفة عند إغلاق تعاملات، اليوم الاثنين، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمحلية، فيما مالت تعاملات المستثمرين الأجانب والمصريين الأفراد نحو البيع.
 
وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.3 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 688.8 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1.2 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.
 
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.5% ليبلغ مستوى 10514.59 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.1 % ليبلغ مستوى 1843.52  نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا، والذي أضاف نحو 0.12% إلى قيمته ليبلغ مستوى  2775.02  نقطة.

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