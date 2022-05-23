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ارتفاع بالحرارة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

الإثنين، 23 مايو 2022 12:18 م
ارتفاع بالحرارة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل نشاط رياح
كتب ــ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد  ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
 
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى:
 
-الإثنين 23 مايو : 
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد  على فترات متقطعة.
 
- الثلاثاء 24 مايو : 
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
 
-  الأربعاء 25 مايو :
 
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
 
- الخميس 26 مايو :
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد  على فترات متقطعة.
 
- الجمعة 27 مايو: 
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد  على فترات متقطعة.
 
 
- السبت 28 مايو: 
 
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة
 
 

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