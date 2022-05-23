اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مايو 2022 08:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

ارتفاع فى درجة الحرارة اليوم يصل 4 درجات.. والعظمى بالعاصمة 31 درجة

الإثنين، 23 مايو 2022 08:00 ص
ارتفاع فى درجة الحرارة اليوم يصل 4 درجات.. والعظمى بالعاصمة 31 درجة الطقس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الطقس الاثنين، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 4 درجة مئوية، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية شديد الحرارة على جنوب الصعيد،  لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء معتدل على جنوب البلاد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على كافة الأنحاء الأنحاء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين  :  القاهرة العظمى 31  درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18 درجات، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجات، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجات، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة.
 
 
 

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر


الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بالحرارة من الغد والعظمى تصل 35 بالقاهرة الجمعة.. فيديو

الأحد، 22 مايو 2022 03:01 م

الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة غدا بكافة الأنحاء يصل 4 درجات

الأحد، 22 مايو 2022 12:25 م

الأرصاد: ارتفاع فى الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأحد، 22 مايو 2022 12:07 م

الربيع وتقلباته.. انخفاض بالحرارة اليوم وغدا يصل 5 درجات.. أجواء معتدلة نهارا ومائلة للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 27.. الأرصاد: الانخفاض مؤقت وتوقعات بارتفاع الحرارة الاثنين 4 درجات..وما زلنا نعيش تقلبات الفصل

السبت، 21 مايو 2022 03:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة