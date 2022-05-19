روسيا: توقعات بانخفاض أسعار النفط والغاز الروسى باستمرار حتى عام 2025

أ.ش.أ

توقعت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن تنخفض أسعار زيت الأورال (خام الأورال هي ماركة زيت مرجعية تستخدم كأساس لتسعير خليط نفط التصدير الروسي)، وأسعار الغاز التي تصدره روسيا، باستمرار حتى عام 2025.

وقالت الوزارة -حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية، إنه في ظل سيناريو الحالة الأساسية للتوقعات، على وجه الخصوص، من المتوقع أن يبلغ متوسط السعر السنوي لتصدير النفط الروسي 80.1 دولار للبرميل في عام 2022 (78.6 للبرميل في حالة السيناريو المعتدل)، ويصل إلى 71.4 دولار للبرميل في عام 2023 (65.8 دولار في حالة السيناريو المعتدل)، وعند 66 دولارا للبرميل في عام 2024 (61.6 دولار في حالة السيناريو المعتدل)، و61.2 دولار في عام 2025 (57.3 دولار في حالة السيناريو المعتدل).

ومن المتوقع أن تبلغ أسعار الغاز المتعاقد عليها السنوية 453 دولارا لكل ألف متر مكعب في عام 2022، وعند 374.1 دولار لكل ألف متر مكعب في عام 2023، ويصل السعر إلى 334.4 دولار في عام 2024، و295 دولارا في عام 2025.