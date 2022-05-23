ابنة شيرين تظهر في المشهد بعد اتهام حسام حبيب بالتعدى عليها بالسب والقذف

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

ظهرت الابنة الكبرى لشيرين عبد الوهاب في الأزمة الأخيرة للفنانة مع طليقها حسام حبيب، بعدما اتهمت الابنة الكبرى طليق والدتها بالتعدى عليها بالسب والقذف.

وتحقوم جهات التحقيق المختصة، بالتحقيق مع المطرب حسام حبيب طليق الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد القبض عليه لاتهامه بالتعدي عليها.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المطرب حسام حبيب - طليق المطربة شيرين عبد الوهاب، على خلفية البلاغ الذى تقدمت به الفنانة ضده، بالتعدى عليها وكريمتيها بالسب والشتم.

ويقدم اليوم السابع، شروط إثبات جريمة السب والقذف، والعقوبات التي يتعرض لها من سب، أو تعرض بما لا يجوز التلفظ به لأحد على مواقع التواصل الاجتماعي في السطور الآتية:-

* إثبات جريمة السب على الإنترنت

- وجود برينت سكرين يتضمن كلام الجاني للمجني عليه.

- وجود نسخة من صفحة مرتكب الفعل.

* عقوبات السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي

- الحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه لكل من تعمد ازعاج الغير أو أساء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

- الحبس الوجوبي مدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف لكل من سب أو استخدم ألفاظا خارجة بغرض التشهير.

- تعويض مادي يصل إلى مليون جنيه يستحقها المجني عليه في قضايا التشهير.