أسعار الغذاء تقفز بالتضخم فى نيجيريا إلى 16.8% مع تكهنات باستمرار الارتفاع

وأرجع المحللون استمرار تأثير الضغوط التضخمية على أسعار الغذاء والطاقة إلى الصراع الروسي-الأوكراني، حيث أفاد مؤشر أسعار المستهلك الصادر عن مكتب الإحصاءات الوطنية النيجيري بارتفاع معدل التضخم الرئيسي إلى 16.82 في المائة في أبريل الماضي، بزيادة قدرها 0.9 في المائة مقارنة بالمعدل المسجّل في الشهر السابق عليه.



وأشار مكتب الإحصاءات الوطنية النيجيري إلى تسجيل هذه الزيادات على مستوى جميع تقسيمات تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض (COICOP) التي شكلت مجموع نسبة التضخم الرئيسي.



وأضاف أن معدل التضخم الرئيسي الشهري سجل زيادة بنسبة 1.79 في المائة في أبريل الماضي، بزيادة قدرها 0.2 في المائة مقارنة بشهر مارس 2022.



ولفت إلى أن معدل التضخم السنوي في أبريل الماضي (16.82%) شهد انخفاضا بواقع 1.3 في المائة مقارنة بالمعدل المسجل في أبريل 2021 (18.12 في المائة).



كما انخفض معدل التضخم السنوي في الحضر إلى 17.35 في المائة في أبريل الماضي، مقابل 18.68 في المائة في أبريل 2021، وتراجع أيضا معدل التضخم في الريف ليسجل 16.32 في المائة في أبريل الماضي، مقابل 17.57 في المائة خلال الشهر ذاته من العام الماضي.



وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر التضخم في الحضر ليصل إلى 1.78 في المائة خلال أبريل الماضي، بزيادة قدرها 0.02 في المائة مقارنة بالمعدل المسجل في مارس الماضي؛ كما ارتفع مؤشر التضخم في الريف ليسجل 1.74 في المائة خلال أبريل الماضي، بزيادة قدرها 0.01 في المائة مقارنة بالشهر السابق.