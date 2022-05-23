أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 23-5-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الاثنين 23-5-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.824 مليار جنيه. إيقاف تداول 4 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، كونتكت المالية القابضة، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، كونتكت المالية القابضة، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تربح 1.3 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.824 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.824 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 290.6 مليون ورقة مالية بقيمة 586.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 27.1 ألف عملية لعدد 187 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.58%، والعرب على 13.74% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.14% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.85%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 35.7 مليون جنيه، 983.8 ألف جنيه، 2.5 مليون جنيه، 1.98 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 22.7 مليون جنيه، 18.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.50%، ليغلق عند مستوى 10514 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1820 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 12913 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 4246 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 1843 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 2775 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.06% ليغلق عند مستوى 3910 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1175 نقطة.

وصعدت أسهم 47 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 59 شركة، ولم تتغير مستويات 81 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 3.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.79%.

- المطورون العرب القابضة بسعر إغلاق 0.405 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.92%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 14.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.16%.

- اميرالد للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.386 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.66%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 73.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.45%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- كونتكت المالية القابضة بسعر إغلاق 3.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.43%.

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 0.556 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.18%.

- الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 0.470 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.47%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 3.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.49%.

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 9.110 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.39%.