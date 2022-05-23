أستاذ مناعة: من المرجح عدم تحول جدرى القرود لجائحة

أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور ياسر الشربينى أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام بالمملكة المتحدة، أنه بعد فيروس كورونا، بدأت الأمراض الفيروسية الأكثر انتشارا فى الظهور، موضحا أن جدرى القرود انتقل من الحيوان للإنسان فى إفريقيا ثم انتقل لأوروبا وعدد من دول العالم ويرجح أنه لن يصبح جائحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن طرق انتشار العدوى للفيروس عن طريق التلامس والمخالطة للمصاب، وكذلك الاتصال الجنسى، موضحا أن ضعف المناعة ضد مرض الجدرى بين البشر نظرا لتوقف حملات التطعيم ضد الفيروس المسبب منذ الثمانينيات.

وأشار أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام بالمملكة المتحدة، إلى أن هناك علاجات موجودة وأغلب علاجات الجدرى المائى يعالج هذا المرض.