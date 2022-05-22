10 طرق طبيعية لتقليل القلق.. منها شرب البابونج

كتب – حسام الشقويرى

بعض القلق هو جزء نموذجي من الحياة ويعتبر نتيجة ثانوية للعيش في عالم مزدحم، ومع ذلك ، فإن القلق ليس كله سيئًا، حيث يجعلك مدركًا للخطر ، ويحفزك على البقاء منظمًا ومستعدًا ، ويساعدك على حساب المخاطر، ومع ذلك عندما يصبح القلق متكررًا يوميًا ، فقد حان الوقت للتصرف قبل أن يتساقط الثلج، بحسب ما نشره موقع healthline

والقلق هو استجابة الجسم الطبيعية للتوتر، إنه شعور بالخوف أو القلق قد ينجم عن مجموعة من العوامل التي يعتقد الباحثون أنها تتراوح من الجينات إلى الكيمياء البيئية إلى كيمياء الدماغ، وقد يؤثر القلق غير المراقب بشكل كبير على جودة حياتك ، وتتضمن بعض أعراض القلق الشائعة ما يلي:

زيادة معدل ضربات القلب

تنفس سريع

الأرق

صعوبة في التركيز

وهناك طرق طبيعية للمساعدة في تقليل القلق لدى الجميع منها :

1 - ابق نشيطا

لا يقتصر التمرين المنتظم على الصحة البدنية فحسب - بل يمكن أن يكون مفيدًا جدًا لصحتك العقلية أيضًا.

2 - الابتعاد عن الكحول

قد يؤدي شرب الكحول إلى التخلص من الميزة في البداية ، لأنه مهدئ طبيعي. لكن،ابحاثمصدر موثوقيشير إلى وجود صلة بين القلق واستهلاك الكحول ، مع اضطرابات القلق واضطراب تعاطي الكحول (AUD) التي تحدث جنبًا إلى جنب.

3 - النظر في الإقلاع عن تدخين السجائر

غالبًا ما يبحث المدخنون عن سيجارة خلال الأوقات العصيبة. ومع ذلك ، مثل شرب الكحول ، فإن تناول السيجارة عندما تكون متوترًا هو حل سريع قد يؤدي إلى تفاقم القلق بمرور الوقت.

4- الحد من تناول الكافيين

إذا كان لديك قلق مزمن ، فإن الكافيين ليس صديقك. قد يسبب الكافيين العصبية والتوتر ، وكلاهما ليس جيدًا إذا كنت قلقًا.

5- إعطاء الأولوية للحصول على قسط جيد من الراحة في الليل

لقد ثبت أن النوم مرارًا وتكرارًا جزء مهم من الصحة العقلية الجيدة

6- التأمل وممارسة اليقظة

الهدف الرئيسي من التأمل هو الإدراك الكامل للحظة الحالية ، والذي يتضمن ملاحظة جميع الأفكار بطريقة غير قضائية. هذا يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالهدوء والرضا عن طريق زيادة قدرتك على تحمل كل الأفكار والمشاعر.

7- تناول نظام غذائي متوازن

قد يؤدي انخفاض مستويات السكر في الدم أو الجفاف أو المواد الكيميائية الموجودة في الأطعمة المصنعة ، مثل المنكهات الاصطناعية والتلوين الصناعي والمواد

8- تمرن على التنفس العميق

التنفس الضحل السريع شائع مع القلق. قد يؤدي إلى سرعة دقات القلب ، والدوخة ، أو الدوار ، أو حتى نوبة هلع.

9- جرب العلاج بالروائح

العلاج بالروائح هو علاج شامل للشفاء استخدمه البشر منذ آلاف السنين. تستخدم هذه الممارسة مستخلصات نباتية طبيعية وزيوت أساسية لتعزيز صحة ورفاهية العقل والجسم والروح. هدفها هو تعزيز الصحة الجسدية والعاطفية.

10- اشرب شاي البابونج

كوب من شاي البابونج علاج منزلي شائع لتهدئة الأعصاب المتوترة وتعزيز النوم.

القلق