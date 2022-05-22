وزير خارجية أمريكا يبحث مع فرنسا قضايا الأمن عبر الأطلسى وتوسع الناتو

كتب أحمد عرفة

قال أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إنه بحث مع كاثرين كولونا قضايا هامة منها الأمن عبر الأطلسى وتوسع الناتو، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق جدد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مايك ميلى، دعم الولايات المتحدة للأوكرانيين فى التصدى للعدوان الروسى ولدعم الحرية.

وشدد ميلى، فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة"الأمريكية، الأحد على ضرورة ردع المعتدى لعدم تكرار الانتهاكات والفظائع التى شهدها العالم فى بوتشا وماريوبل.

وقال: "نستنتج من خلال الحرب فى أوكرانيا أن عدم الاستجابة والرد على المعتدى يقوى المعتدى ويزيد من حجم الانتهاكات".

وأضاف :"لقد رأينا ما حدث فى بوتشا وماريوبل والسبيل الوحيد لوضع حد لهذه الفظائع هو مساعدة الأوكرانيين على صد هذا العدوان ودعم الحرية.