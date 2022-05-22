والدة التوائم الخمسة: أصبح عندى 8 أولاد وربنا يقدرنى على تربيتهم..فيديو وصور

الغربية مصطفى عادل

قدم اليوم السابع بثًا مباشرًا وأول لقاء مع والدة التوائم الخمس داخل مستشفى المنشاوي بمدينة طنطا، ورصد البث تفاصيل الحمل في 5 توائم والولادة داخل المستشفى.

وقالت مروة والدة التوائم، إنها كانت تشعر بالخوف، وكانت تريد إنزال عدد منهم، ولكن أخبروها بعدم القدرة على إنزال أي طفل منهم، وجاء الحمل بعد ورم في الرحم، لافتة إلى أن الحمل ثقيل ولكن الأطفال غالية.

وأشارت والدة التوائم، إلى أنها في الشهر الثالث عرفت حملها في 5 توائم، واستقبلتها المستشفى بالسونار اليومي، كما تم تأهيلها للولادة وسلمت أمرها لله وشعرت في البداية بالدهشة بعد معرفة حملها في 5 توائم ولكنها رضيت بقضاء الله.

وذكرت والدة مروة: شعوري كنت خائفة عليها، وخاصة أنهم 5 توائم، وسلمت أمري لله، وكانت مريضة وبتتعالج، وكنت أشعر بالخوف الدائم علي ابنتي وأتمني أن تقوم بالسلامة بعد الولادة وأشكر الله دائما علي النعمة والفضل، كما تمنيت أن يعين الزوج علي الأبناء.

وأشارت والدة مروة، إلي أنها كانت متواجدة مع ابنتها في المنزل وأن ابنتها لديها 3 أبناء آخرين وأكبرهم هند في الصف الخامس الابتدائي، والأسرة تشعر بالفرحة بعد نجاة الابنة بعد الولادة وكذلك ولادة الأطفال بصحة جيدة، وتلقى الرعاية اللازمة بالمستشفى.

وقال الأب، إنه كان يواسي زوجته ما قبل الولادة وكان سعيدًا بعد معرفة حمل الزوجة في 5 توائم والأطباء أكدوا أنهم بصحة جيدة، كما زار وكيل وزارة الصحة الأم في المستشفى ووصي برعايتها الدائمة وتوفير جميع ما يلزم.