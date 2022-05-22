والد التوائم الـ5 بالغربية: كنت بحلم بمولود ذكر فرزقني الله بـ3 وبنتين

أعرب محمود رجب أحمد والد التوائم الـ5 الذين وضعتهم زوجته بعد إجراء عملية ولادة قيصرية لها فى مستشفى المنشاوى العام بطنطا عن فرحته وسعادته بما رزقه الله بحالة صحية جيدة وكذلك حالة زوجته الصحية.

وأضاف والد التوأم الـ5 لـ"اليوم السابع" أن الله رزقه قبل هؤلاء التوأم بـ3 بنات أكبرهم بالصف السادس الابتدائي، وكان يحلم طوال السنوات الماضية بمولود ذكر يحمل اسمه

وأضاف أنه كان يحلم بأن يرزقه الله بمولود ذكر ومن الله عليه بـ3 ذكور توأم وبنتين وأصبح لديه 8 أولاد.

وأشار أن زوجته اكتشفت قبل فترة من الحمل الأخير بإصابتها بورم فى الثدى وتابعنا مع أكثر من طبيب أورام ونصح أحدهم بأهمية حمل الزوجة حتى تستطيع التعافى من الورم، مشيرا أنه وزوجته بدأوا فى التفكير فى الحمل مرة أخرى أملا فى التعافى وبعد فترة من المتابعة مع الأطباء والحصول على منشطات للمبايض حملت زوجته.

وأضاف، أخبرنى الطبيب بأن زوجتى حامل فى 5 توأم وشعرت بفرحة وسعادة لا توصف وطوال فترة الحمل كانت زوجتى تتابع مع أكثر من طبيب للاطمئنان على صحتها وصحة الاجنة حتى قبل شهر من الولادة.

وأوضح أنه تقدم بطلب لمحافظ الغربية طالبه فيه بإدخال زوجته لمستشفى عام لإجراء عملية الولادة بسبب زيادة حمل المصاريف عليه وعدم قدرته على تحمل مصاريف المستشفيات الخاصة ونظرا لأن الأطفال سيحتاجون حضانات عقب الولادة، مؤكدا أن محافظ الغربية استجاب فورا لطلبه ووجه الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بتحويل زوجته لمستشفى المنشاوى العام بطنطا للمتابعة لحين موعد الولادة وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للام والمواليد بعد العملية.

وأكد أنه و زوجته مع اقتراب موعد الولادة وسعادتهم كانت كبيرة ولكن من شدة التعب كانت لا تستطيع أن تعبر عن فرحتها، وتحملت المستشفى أى مستلزمات أو ادوية للزوجة ولم يتحمل هو أى نفقات وأنه يعمل خراط معادن وكان الحمل ثقيل عليه مع بناته الـ3 واصبح الحمل أكبر بعدما رزق بـ5 توأم، داعيا الله أن يبارك فى اولاده الـ 8 وان يعينه على تربيتهم.