هبوط بورصات الخليج بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصات الخليج، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، على رأسها المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.85% خاسرًا 16.26 نقطة ليغلق عند مستوى 1905.88 نقطة، أعقبه المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.75% خاسرًا 93.02 نقطة ليغلق عند مستوى 12334.94 نقطة، يليه مؤشر السوق العام لبورصة الكويت بنسبة 0.33% خاسرًا 25.76 نقطة ليغلق عند مستوى 7803.74 نقطة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.75% خاسرًا 93.02 نقطة ليغلق عند مستوى 12334.94 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.8% خاسرًا 179.22 نقطة ليغلق عند مستوى 22329.18 نقطة، وبلغ حجم التداول 784.7 مليون سهم بقيمة 12.8 مليار ريال.

وهبط 16 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 5.30%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 2.08%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.7%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.51%، ثم قطاعي الطاقة وإدارة تطوير العقارات بنسبة 1.44%، 1.43%، على التوالي، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.39%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.12%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.5%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.35%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.02%.

وقفز 56 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "المملكة" بنسبة 9.90%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 5.85%، ثم سهم "جاكو" بنسبة 5.73%، وتراجع 150 سهمًا على رأسها سهم "بروج للتأمين" بنسبة 10%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 10%، ثم سهم "صادرات" بنسبة 9.97%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 5.7 مليار ريال سعودي.

بورصة البحرين

وهبط المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.85% خاسرًا 16.26 نقطة ليغلق عند مستوى 1905.88 نقطة، وبلغ حجم التداول 679.9 ألف سهم بقيمة 262 ألف دينار بحريني، وتراجع ببورصة البحرين قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 124.91% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 5.48%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 45.94% بضغوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.8%.

كما تراجع قطاع المال بنسبة انخفاض 30.18% بضغوط هبوط أسهم مجموعة البركة المصرفية، المؤسسة العربية المصرفية، بنك البحرين والكويت، البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين الوطني بنسبة 1.32%، 1.30%، 1.01%، 0.56%، 0.16%، على التوالي، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة انخفاض 15.20% بضغوط هبوط سهم مجمع فنادق البحرين بنسبة 1.07%، فيما ارتفع سهم شركة زين البحرين بنسبة 6.43%.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.33% خاسرًا 25.76 نقطة ليغلق عند مستوى 7803.74 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.37% خاسرًا 32.18 نقطة ليغلق عند مستوى 8664.29 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.18% خاسرًا 11.05 نقطة ليغلق عند مستوى 6030.23 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.27% خاسرًا 16.78 نقطة ليغلق عند مستوى 6309.22 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 171.5 مليون سهم بقيمة 52.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.8 ألف صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التأمين بنسبة 1.17%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.65%، يليه قطاع المنافع بنسبة 0.46%، ثم قطاعات الاتصالات والصناعة والمواد الأساسية بنسبة 0.38%، 0.35%، 0.31%، على التوالي، ثم قطاعات البنوك والعقار والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.29%، 0.23%، 0.21%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي الطاقة والسلع الاستهلاكية بنسبة 2.27%، 0.53%، على التوالي.