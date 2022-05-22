كتب محمد جمال

قال نائب المندوب الروسى لدى الأمم المتحدة، دميترى بوليانسكى، إن: "كييف تقدم الحبوب مقابل تزويدها بالأسلحة من الغرب".

جاء ذلك ردا على تصريح وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا، الذي قال إن روسيا كانت تغلق الموانئ لتصدير المواد الغذائية.. وفقا لقناة "روسيا اليوم". وأضاف بوليانسكي: "أنه من المعروف والواضح أن روسيا لا تمنع تصدير المواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية"، مشيرا إلى أن كييف تبقي الموانئ ملغومة وتستخدم السفن الأجنبية كدروع.

يذكرأن، أكد مكتب المدعي العام الأوكراني ، اليوم السبت ، ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا إلى 662 قتيلا ومصابا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام على موقع تلجرام، وأوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أنه: "بحلول صباح اليوم 21 مايو 2022، تضرر 662 طفلا في أوكرانيا نتيجة للهجوم الروسى، وعلى وجه الخصوص، قتل 232 طفلا وأصيب 430 آخرين".

وأشار البيان إلى أن "هذه الأرقام ليست نهائية، إذ يجري العمل في مناطق القتال الفعلي في الأراضي المحتلة والمحررة مؤقتا" موضحا أن أكبر عدد من الضحايا من الأطفال سجل في منطقة دونيتسك (145 طفلا).

وأوضح أنه نتيجة القصف الروسي اليومي للأراضي الأوكرانية، تضررت 1828 مؤسسة تعليمية، 171 منها دمرت بالكامل.