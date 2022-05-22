جاء ذلك ردا على تصريح وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا، الذي قال إن روسيا كانت تغلق الموانئ لتصدير المواد الغذائية.. وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وأضاف بوليانسكي: "أنه من المعروف والواضح أن روسيا لا تمنع تصدير المواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية"، مشيرا إلى أن كييف تبقي الموانئ ملغومة وتستخدم السفن الأجنبية كدروع.