اليوم السابع
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مواطن يتهم جاره بالشروع فى قتله بسلاح أبيض بالمنصورة

الأحد، 22 مايو 2022 08:01 م
مواطن يتهم جاره بالشروع فى قتله بسلاح أبيض بالمنصورة حبس - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالاستغاثة من أحد جيرانه لمحاولته التعدى عليه بسلاح أبيض "سكين".
 
بالفحص أمكن تحديد القائم على الفيديو وتبين أنه (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة) وبإستدعائه اتهم جاره (عامل– مقيم بذات الناحية) بمحاولة التعدى عليه بسلاح أبيض "سكين " بسبب خلافات الجيرة وسابقة تحرير محضر بالواقعة. 
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون التعدى على الشاكى، وأضاف بتخلصه من السلاح الأبيض فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قتل

جرائم القتل

حوادث


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