منظمة معاهدة الأمن الجماعى الروسى: لدينا قوات تكفى للرد على تهديدات توسع الناتو

كتب أحمد عرفة

أكد الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى الروسى، ستانيسلاف زاس، أن المنظمة لديها ما يكفي من القوات والوسائل للرد على التهديدات المحتملة من توسع الناتو، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى الروسى معلقا على خطط فنلنلدا والسويد للانضمام إلى حلف الناتو: هل نحتاج إلى تعزيز إمكانيات قواتنا في هذه الحالة؟ لدينا ما يكفي من القوات والوسائل للرد على التهديدات المحتملة التي ستظهر في هذا الموقف وهذه المسألة ليست على جدول الأعمال في الوقت الحالي.

وأوضح الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى الروسى أن الوضع خطير للغاية، والعالم يعصف وبالطبع، نحن ننظر إلى هذا التوسع كعامل لزيادة التوتر، وعسكرة المنطقة بشكل إضافي لا تخدم تعزيز الأمن، بما في ذلك الدول الأعضاء في الناتو.