اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مايو 2022 09:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مصلحة الضرائب: تعليق ضريبة القيمة المضافة على المعدات المستوردة للمصانع

الأحد، 22 مايو 2022 09:25 م
مصلحة الضرائب: تعليق ضريبة القيمة المضافة على المعدات المستوردة للمصانع الضرائب
محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال صلاح يوسف، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن الحكومة علقت ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستوردة للمصانع، تطبيقًا للقانون رقم 3 لسنة 2022.
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" حضرة المواطن"، أن كلمة تعليق تعني عدم تحصيل الضريبة التي كانت تحصل بواقع 5%، لافتا إلى أن الجهات الفنية الخاصة بإصدار التراخيص الصناعية هي المسئولة عن المستند المعتمد للإفراج عن المعدات الصناعية من مصلحة الجمارك دون ضرائب.
 
وتابع أن القرار الوزاري نظم هذه العملية لبيان كيفية الإفراج عن المعدات والآلات الخاصة بالمنشآت الصناعية وخروجها من الجمارك، فضلًا عن تقديم المستندات الدالة علي تبعية هذه المعدات للمصانع.
 

الضرائب

القيمة المضافة

مصلحة الضرائب

الضريبة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة