اليوم السابع
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الأحد، 22 مايو 2022 01:39 م
أكرم القصاص
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مصرع 4 أشخاص جراء عاصفة رعدية شمالى الهند

الأحد، 22 مايو 2022 12:53 م
مصرع 4 أشخاص جراء عاصفة رعدية شمالى الهند عاصفة - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم بعد أن ضربت عاصفة رعدية محملة برياح (بلغت سرعتها 90 كيلومترا في الساعة) ومصحوبة بأمطار، الجزء الجنوبي من ولاية "البنغال الغربية" شمالي الهند.


وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية - في نشرتها الإنجليزية نقلا عن مسؤول بإدارة الكوارث التابعة للولاية - أن شخصا لقي حتفه جراء انهيار جدار، فيما لقى آخر مصرعه بسبب صواعق البرق.


كما أفادت الشرطة الهندية بمصرع شخصين إثر انقلاب قاربهما في "بحيرة كالكوتا".


من جهته، قال وزير إدارة الكوارث جاويد أحمد إن سقوط عدة أشجار في أجزاء مختلفة من عاصمة الولاية "كالكوتا" تسبب في تعطل حركة المرور.


الهند

عاصفة

كالكوتا

بحيرة كالكوتا


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