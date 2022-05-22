اليوم السابع
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مصرع صاحب مقهى على يد أحد أقاربه إثر خلافات عائلية بينهما فى المنوفية

الأحد، 22 مايو 2022 08:31 م
مصرع صاحب مقهى على يد أحد أقاربه إثر خلافات عائلية بينهما فى المنوفية جثه - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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لقى شاب مصرعه بقرية كفر ربيع التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وذلك إثر تلقيه طلقا ناريا في الرأس أرداه قتيلاً في الحال، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
تلقي اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا يفيد من مصرع  صاحب مقهى، وذلك إثر تلقيه طلق ناري في الرأس بقرية كفر ربيع التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية ، على يد أحد أقاربه بسبب خلافات عائلية، تم تحرير محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وعلى الفور قرر اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائي لسرعة ضبط المتهم.
 
 
 
 
 
 

محافظة المنوفية

مدير أمن المنوفية

مركز تلا


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