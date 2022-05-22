مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم شاحنة مع سيارة أجرة بالفرافرة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 4 آخرين في حادث تصادم شاحنة محمله بالزلط، مع ميكروباص عمال، غرب قرية أبو هريرة التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي وجثتي المتوفيان إلى مشرحة المستشفى ، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان اللواء محمود فاروق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد قد تلقي اخطارا يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة أجرة مع شاحنة بنطاق قرية الفرافرة مما أسفر عن مصرع عبدالله محمد صابر 13 سنه وصول ومحمد عبده أحمد 16 سنه ، وإصابة كلا من جمال ناصر فوزي 17 سنه محافظة سوهاج مركز ساقلته بجرح قطعي باليد اليسري ،وكسر باليد ،ويوسف محمد عبدالصبور 15 سنه محافظة سوهاج مركز ساقلته جرح عميق بالراس ، ووليد عبدالفتاح يوسف محافظة سوهاج مركز ساقلته جرح ، و اسلام محمود ابراهيم 11 سنه محافظة سوهاج مركز ساقلته وجري تحويلهم لمستشفى اسيوط الجامعي ، وايداع الجثث بمشرحة المستشفى وابلاغ الجهات المختصة لمباشرة الحادث واستكمال باقي الإجراءات القانونية .



