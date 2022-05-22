مصرع شخص وإصابة 13 في حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

لقي شخص مصرعه وأصيب 13 آخرون في حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة أجرة ميكروباص عند نقطة الكيلو 36 على طريق الفرافرة أبو منقار بمحافظة الوادى الجديد، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزى وجثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء محمود فاروق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادى الجديد قد تلقى إخطارا يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكى مع أخرى ميكروباص، ما أسفر عن مصرع محمد رمضان محمد 15 سنة وإصابة كلا من جمال ناصر فوزى محمد 17 سنة ، ومحمود جابر على 13 سنة ووليد عبد الفتاح يوسف 11 سنة وعبد الله احمد عبد الصبور 15 سنة و يوسف أحمد عبد الصبور 11 سنة ويحيى أحمد عبد الصبور 13 سنة ومحمد عادل خليفة 15 سنة وحسن محمد عبد الفضيل 10 سنوات ، وادهم محمد عبد الفضيل 9 سنوات و أحمد محمد السيد 20 سنة وجمال محمد على السيد 13 سنة ومصطفى السيد فتحى 13 سنة وعبد الرحمن محمد فتحى 13 سنة وشخص آخر مجهول الهويه وجميعهم من محافظة سوهاج.

وعلى الفور تم الدفع ب8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزى وجثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.