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مساعد الرئيس الروسى: هدف المساعدة الغربية لكييف تحقيق انهيار روسيا

الأحد، 22 مايو 2022 10:19 م
مساعد الرئيس الروسى: هدف المساعدة الغربية لكييف تحقيق انهيار روسيا اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أكد فلاديمير ميدينسكى مساعد الرئيس الروسى ورئيس وفد المفاوضات مع أوكرانيا، أن هدف المساعدة الغربية لكييف يأتى لاستعباد أوكرانيا وتحقيق انهيار روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال مساعد الرئيس الروسى إنه يمكن لأى شخص لم يدرس التاريخ مطلقا فى حياته ولم يشاهد حتى فيلما تاريخيا واحدا، أن يؤمن بتجاهل الأنجلوساكسون، إنه ليس مضحكا، وأعتقد أنه من خلال تقديم هذا النوع من الخدمة لأوكرانيا، فإن الغرب يقوم بتنفيذ مهمتين متوازيتين، إنهم يلحقون أقصى قدر من الضرر الجيوسياسى بروسيا المنافس والخصم، من الواضح أن النقطة ليست مجرد جعل روسيا سيئة، إنها تتعلق بتحقيق تفكك روسيا.

وتابع مساعد الرئيس الروسى: لم ينجح أحد، فهذه هى المهمة الأولى التى يقوم الغرب بالعمل عليها، موضحا أن المهمة الثانية هى استعباد أوكرانيا، وإلزامها بأقصى قدر من الالتزامات المالية والسياسية، والتى للأسف، ستحول أوكرانيا إلى مستعمرة، وكانت هناك أوكرانيا، وستصبح، ولا أريد الإساءة إلى أى بلد إفريقي، لكن هذا المصير محزن دائما.

ولفت مساعد الرئيس الروسى إلى السلطات الأوكرانية ذاتها تفهم هذا جيدا، وإنهم ليسوا أشخاصا أغبياء هناك، فهم يفهمون هذا جيدا، وإنهم ببساطة ينطلقون من حقيقة أنهم لن يدفعوا الثمن بل الأجيال المقبلة.


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