مساعد الرئيس الروسى: تجميد المحادثات بين موسكو وكييف مبادرة أوكرانية بالكامل

كتب أحمد عرفة

أكد فلاديمير ميدينسكي مساعد الرئيس الروسى، أن تجميد المحادثات بين كل من موسكو وكييف، هو مبادرة أوكرانية بالكامل، وفقا لروسيا اليوم.

وقال مساعد الرئيس الروسى، إن روسيا لم ترفض أبدا المفاوضات بما في ذلك على أعلى المستويات، متابعا: لقد أكد الرئيس فلاديمير بوتين الأمر مرارا وتكرارا، والسؤال الوحيد هو أنه من أجل عقد اجتماع قمة بين الرؤساء، يلزم التحضير الجاد، أي الوثائق ذات درجة العالية من الاستعداد، ويجب أن يجتمع رؤساء الدول للتوصل إلى اتفاقيات نهائية وتوقيع الوثائق وليس لالتقاط صورة.

وأضاف مساعد الرئيس الروسى، أنه قبل شهر سلمنا الجانب الأوكراني مشروع معاهدة تم الاتفاق على عدد من المواقف الأساسية فيه.. كنا نعتزم المضي قدما، ومع ذلك منذ ذلك الحين، لم تكن هناك رغبة في مواصلة الحوار من جانب أوكرانيا، ولم يؤكدوا رسميا حتى مشروع الاتفاق الذي اتفقوا عليه.