مرصد الأزهر يثمن قرار تعيين أول قاضية مسلمة محجبة في "نيوساوث ويلز" بأستراليا

كتب لؤى على

أشاد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، بقرار تعيين ولاية "نيوساوث ويلز" أكبر وأقدم ولايات أستراليا، أول قاضية مسلمة محجبة في البلاد، مشيرا إلى أن هذا القرار يعكس حقيقة اندماج المسلمين داخل المجتمعات الغربية، ودورهم البارز في كافة مناحي الحياة، وأن الحجاب لا يُشكل عائقًا أمام المرأة لأداء واجباتها وتولي المناصب الرفيعة في أي بلد.

ولاقت هذه الخطوة صدى واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استقبل الكثيرين نبأ تعيين القاضية رنا محمود ضاهر، لبنانية الأصل، كأول قاضية مسلمة محجبة في أستراليا بترحاب مؤكدين أن القرار يعكس روح التسامح الديني والتعايش في الولاية، كما أنه يدلل على أهمية اختيار الكفاءات دون النظر لاعتبارات عنصرية كاللون والدين والعرق.