اليوم السابع
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مرصد الأزهر يتضامن مع اللاعب "إدريسا" ويرفض أساليب الضغط من أجل تطبيع الشذوذ

الجمعة، 20 مايو 2022 10:47 م
مرصد الأزهر يتضامن مع اللاعب "إدريسا" ويرفض أساليب الضغط من أجل تطبيع الشذوذ مرصد الازهر - أرشيفية
كتب لؤى على

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قال مرصد الازهر لمكافحة التطرف، انه يرفض محاولات إساءة استغلال المنافسات الرياضية والفنية في تمرير بعض الأجندات وتطبيع الشذوذ الجنسي والتي تتنافى مع الفطرة الإنسانية، داعيًا الجميع إلى المشاركة في الجهود الفردية أو الجماعية للتصدي لتلك المحاولات.
 
وانطلاقًا من الوعى بخطورة مثل هذه الإجراءات، يدعم مرصد الأزهر لمكافحة التطرف موقف اللاعب السنغالي "إدريسا جاي" والذي استدعته لجنة الأخلاق بالاتحاد الفرنسي، على خلفية رفضه المشاركة في مباراة فريقه "باريس سان جيرمان" أمام نظيره "مونبيليه" ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الفرنسي، بسبب ارتداء الفريق قميصًا يحمل علامة تدعم الشذوذ الجنسي. 
 
وشدد المرصد على أن إجبار اللاعب أو أي شخص على اتخاذ موقفٍ بعينه عكس رغبته وقناعاته وتعاليم دينه يتنافى مع منشور حقوق الإنسان، وقيم الحرية التي تنادي بها المجتمعات الأوروبية. 
 
كما يقدّر المرصد موقف الرئيس السنغالي "ماكي سال" لدعمه موقف اللاعب "إدريسا جاي" وانضمامه إلى حملة التضامن مع اللاعب؛ حيث غردَ على حسابه: "قناعاته الدينية يجب أن تحترم".
 
 

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