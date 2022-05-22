مدير عام وكالة الفضاء الروسية يوجه رسالة إلى من يعادون روسيا

كتب أحمد عرفة

وجه المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، دميتري روجوزين، رسالة إلى من يشنون عدوانا على روسيا، ناصحا إياهم بشأن كيفية التحدث إليها، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المدير العام لوكالة الفضاء الروسية ، إنه يبقى نصح المعتدين بالتحدث بأدب أكثر مع روسيا، مرفقا منشوره بمقطع فيديو لحفرة ناتجة عن اختبار صاروخ "سارمات" الملقب بصاروخ يوم القيامة، وهو صاروخ روسي باليستي عابر للقارات.

وتابع المدير العام لوكالة الفضاء الروسية: بشحنة نووية، ستكون مثل هذه الحفرة في مكان موقع العدو... كبيرة جدا وعميقة جدا ومشعة، وليست واحدة فقط، ولكن تماما مثل العدد الذي يستطيع أقوى وأشرس صاروخ نووي في العالم نقله الى أرض العدو.

وأوضح المدير العام لوكالة الفضاء الروسية أن صواريخ سارمات "لدينا 50 صاروخا ستبدأ قريبا مهام الخدمة القتالية.