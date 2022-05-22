اليوم السابع
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مديرية الطب البيطرى بقنا تحرر 5 محاضر مخالفة خلال حملة تفتيشية مكبرة

الأحد، 22 مايو 2022 09:07 ص
مديرية الطب البيطرى بقنا تحرر 5 محاضر مخالفة خلال حملة تفتيشية مكبرة بيع اللحوم - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مديرية الطب البيطرى بقنا بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين، واصلت شن حملاتها الدورية للتفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والدواجن والأسماك وأماكن بيع وتداول وتقديم الغذاء للضرب بيد من حديد على المخالفين، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار لتحقيق مكاسب مادية على حساب صحة المواطنين.
 
أوضح المحافظ، أن الحملة التى شنتها المديرية بمركز قنا نجحت فى تحرير 5 محاضر مخالفة لعرض وبيع لحوم مجمدة، ودواجن مجمدة وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومصنعات لحوم مجهولة المصدر، بإجمالى وزن 60 كجم، مشيرًا إلي أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم. 
 
وأكد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى، أن المديرية مستمرة فى شن العديد من الحملات الرقابية المفاجئة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
 
 

الطب البيطري

حملات علي الاسواق

بيع اللحوم بقنا

محافظ قنا

اخبار قنا


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