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مدرسة ثانوية بالعريش تطلق مبادرة للاستفادة بالكتب الخارجية

الأحد، 22 مايو 2022 08:36 ص
مدرسة ثانوية بالعريش تطلق مبادرة للاستفادة بالكتب الخارجية مدرسة الشهيد عمر شكرى
شمال سيناء - محمد حسين

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اطلقت إدارة مدرسة الشهيد عمرو شكرى الثانوية بنين بالعريش، مبادرة تكافل بين طلاب المدرسة بأن يقوم طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى بالتبرع بالكتب الخارجية ليستفاد منها آخرين في بداية العام.
 
وأعلنت المدرسة أن مكان التبرع المكتبة وغرفه التربية الرياضية، و يبدأ الأربعاء القادم للصف الأول والخميس للصف الثاني، ويستمر طوال فترة الصيف، وتشكيل لجنه للاستلام والتسليم "متطوعين" .
 
وجاء فى بيان المدرسة، أن طلاب الصف الثالث الثانوى، متاح لهم فرصة المشاركة بالتبرع بكتبهم بعد انتهاء الامتحانات.
 

شمال سيناء

العريش

مدرسة الشهيد عمر شكرى

التربية والتعليم


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