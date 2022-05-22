محافظ شمال سيناء: تنفيذ محطتي كهرباء محولات عملاقة بالعريش والشلاق.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

كشف اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه يجرى العمل فى تنفيذ محطتي كهرباء محولات عملاقة من بينها محطة بالعريش ومحطة في الشلاق بالشيخ زويد.

جاء ذلك خلال تفقده محطات الكهرباء الجديدة التي يجري إنشاؤها بالمحطة البخارية بالعريش، بحضور المهندس محمد عبد الباقي ابو سنه، رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، المهندس أسامة صبحي، رئيس قطاعات الشركة المصرية لنقل الكهرباء، المهندس خليل أحمد عواد، مدير عام محطات توليد الكهرباء بشمال سيناء.

وقال المهندس محمد عبد الباقي أبو سنة، رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقوم بتطوير الشبكه الموحدة للكهرباء بشمال وجنوب سيناء بقيمة 9 مليارات جنيه.

وأضاف أن الشركة تقوم بتنفيذ محطة كهرباء بالمساعيد بجهد 22/66/220 كيلو فولت بقيمة 450 مليون جنيه، لافتا الي ان نسبة تنفيذ المحطة بلغت 90٪.

وأشار إلي أن المحطة تقوم بتغذية الشبكة الموحدة والربط مع محطة الشلاق بالشيخ زويد وتغذية مدينة العريش والمشروعات الجديدة مثل محطة تحلية المياه بالكيلو 17 ومطار العريش و الميناء البحري.

وأضاف المهندس خليل احمد عواد، مدير عام محطات توليد الكهرباء بشمال سيناء، إنه يجري انشاء محطة إنتاج جديدة بقيمة ٤٠٠ مليون، بقدرة 125×2 ميجاوات، حيث ستقوم بتغطية شمال سيناء بالكامل بالكهرباء، وتغذية المشروعات التنموية الجديدة بالكهرباء ، وسرعة دخول الوحدة في دقائق حال حدوث اي طارئ او صيانه في الخطوط المغذية للمحافظة.

من جانبه أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، قيام الدولة بتنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات خاصة قطاع الكهرباء.

وأشار المحافظ إلي أن وزارة الكهرباء تقوم بتنفيذ محطتي كهرباء محولات عملاقة من بينها محطة بالعريش ومحطة في الشلاق بالشيخ زويد، حيث إنه بافتتاحهما لن تنقطع الكهرباء عن مدن المحافظة، بجانب تغذية المشروعات التي يجري تنفيذها بالكهرباء.

حضر الجولة كل من، المهندس هاني فايد رئيس قطاع الطاقة، المهندس محمد الحصري، مدير المشروع، المهندس محمد عمرو، مدير الموقع، المهندس محمد يونس مدير أمن المشروع.