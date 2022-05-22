محافظ شمال سيناء: 600 ألف جنيه ميزانية إنشاءات طريق "العريش- القنطرة"

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء فى بيان صحفى، مخاطبة وزارة النقل من أجل إصلاح طريق العريش القنطرة، لما تسبب فى وقوع العديد من الحوادث والضحايا .

وقال محافظ شمال سيناء، إنه خاطب وزارة النقل بخصوص سرعة إصلاح الطريق وتأهيله ورفع كفاءته لتأمين السير عليه، وأنه تم صرف مبلغ 600 ألف جنيه لإدارة المرور للانتهاء من إنشاءات الطريق وإشارات المرور والإشارات واللوحات الضوئية.

وقدم محافظ شمال سيناء الشكر لمجموعة شباب رجال الأعمال لما يقومون به من جهد فى مبادرة إصلاح وتأهيل الطريق الرئيسي الدولي (العريش/ القنطرة) ، مقدماً دعوته لرجال الأعمال والأحزاب بتبني تنفيذ العديد من المبادرات لصالح أبناء المحافظة فى مختلف المجالات بما فيها اصلاح وتأهيل الطرق التى تعرض المواطنين للحوادث .