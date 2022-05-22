محافظ جنوب سيناء يعاين أحد النماذج لدراجات هوائية تعمل بالبطاقة الذكية

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمعاينة أحد نماذج الدرجات الهوائية والاسكوتر ضمن منظومة الدرجات التشاركية صديقة البيئة الذكية (جو ـ بايك) بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ.

وأعلنت محافظة جنوب سيناء فى بيان، أن الدراجات تعمل بالبطاقات الذكية وهى ضمن المشروعات الجارى تطبيقها فى إطار ميكنة المدن الذكية وميكنة المشروعات المتخصصة، وفقا لمفاهيم التحول الرقمى والشمول المالى المؤمن، وذلك فى إطار استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر قمة المناخCOP 27 ولتحويلها إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة.