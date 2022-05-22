محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف بطنطا

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، يرافقه الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، أعمال الرصف بشوارع طنطا، حيث تفقد أعمال رصف شارع الوفاء والذي يتم توسعته ورصفه بطول 800 متر وعرض 10 أمتار، باعتباره رابطا حيويا بين منطقة الإستاد والكورنيش، حيث تابع المحافظ أعمال وضع البلدورات على جانبي الطريق وتركيب بالوعات صرف الأمطار وفرد طبقة السن تمهيداً للرصف.

كما تفقد محافظ الغربية سيرا على الأقدام كورنيش طنطا في المرحلة الخامسة بداية من كوبري فاروق حتى طريق طنطا المحلة، المرحلة السادسة بداية من طريق طنطا المحلة حتى طريق طنطا إسكندرية الزراعي، حيث وجه المحافظ بسرعة نهو الأعمال ليكتمل رصف الكورنيش بداية من منطقة الإستاد وحتى منطقة الجلاء، واختتمت الجولة بتفقد شوارع (البحر، الجلاء، سعيد، حسن حسيب) حيث تابع المحافظ رفع الإشغالات المتعدية على حرم الطريق.