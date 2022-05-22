محافظ الإسماعيلية يفتتح طريق صوامع القمح بأبوصوير.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

افتتح اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، طريق صوامع القمح بأبوصوير، والذي تم إنشائه لتيسير حركة سيارات نقل القمح من طريق 36 الحربي إلي صوامع أبو صوير، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، واللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، والمهندس مارون إسحاق، استشاري التخطيط المروري بإدارة مرور الإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

واستمع محافظ الإسماعيلية لشرح تفصيلي عن المشروع من المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، حيث يبلغ طول الطريق 1.1 كم من طريق 36 الحربى إلي صوامع قمح أبوصوير بمدينة المستقبل، وبعرض يترواح من 12 متر حتى 20 متر، وبتكلفة إجمالية 9.3 مليون جنيه.

وتم انشاء طبقتين أساس للطريق بارتفاع 40 سم لكلا منها، وطبقتين أسفلت بارتفاع 11سم، لتحمل حركة سيارات النقل الثقيل علي الطريق، والذى يتحمل حتى 120 طن.

ووجه محافظ الإسماعيلية خلال تفقد الطريق، بسرعة الانتهاء من تركيب العواكس المعدنية، واللوحات الإرشادية بطول الطريق، بجانب سرعة الانتهاء من أعمال الإنارة العامة خلال الأيام القليلة المقبلة.