محافظ الإسماعيلية يتفقد صوامع القمح بأبوصوير.. صور

الإسماعيلية- السيد فلاح

تفقد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، بتفقد صوامع القمح بمركز، ومدينة أبو صوير، تزامنًا مع بدء موسم حصاد وتوريد القمح لموسم 2022، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، واللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحامد إبراهيم حامد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وخلال الجولة تابع محافظ الإسماعيلية ومرافقوه عملية توريد القمح للصوامع، ومراحل فحص واستلام الأقماح من المزارعين، وتخزينها داخل الصوامع.

واستمع محافظ الإسماعيلية خلال زيارته، لشرح مفصل عن كيفية عمل الصوامع، بداية من استلام وفحص القمح وفرزه، مرورا بعمليات تخزين القمح داخل الصوامع والتي تتم بشكل مميكن، وعن طريق التحكم اليا من خلال غرفة التحكم الرئيسية.

والتقي المحافظ خلال جولته، بعدد من المزارعين أثناء توريدهم محصول القمح الخاص بهم للصوامع، وحرص على الاستماع لهم والتعرف علي مطالبهم، وما اذا كان هناك بعض المعوقات أثناء عمليات التوريد والمحاسبة، ومن جانبهم أكد المزارعين ان عمليات التوريد تسير بشكل رائع ودون تأخير اي مستحقات ماليه.

ووجه "بشارة"، بضرورة المتابعة من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية، ومديرية الزراعة مع المزارعين بشكل مستمر، وتلبية طلباتهم، وتذليل اي عقبات تواجههم أثناء عمليات توريد القمح.

وأعلن " بشارة " أن محافظة الإسماعيلية وصلت لنسبة ٤٥% حتي الآن، من المستهدف توريده من محصول القمح هذا العام، حيث تم توريد 35 ألف طن من القمح للصوامع والشون المتواجدة بجميع أنحاء الإسماعيلية وعددها 10، من أصل 84 ألف طن مستهدف خلال الموسم، مؤكدًا على قراره السابق بعدم خروج القمح للتخزين خارج المحافظة، إلا بموافقة كتابيه منه بشكل شخصي، لمنع التلاعب وتهريب القمح خارج الإطار الرسمي التي حددته الدولة، علما بأن سعة صوامع القمح بالإسماعيلية تستوعب 193 ألف طن من القمح.