محافظ الإسماعيلية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

الإسماعيلية- السيد فلاح

أجري اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، جولة تفقدية في ثاني أيام امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2021-2022، بمدرسة الفاروق عمر الإعدادية، بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، واللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وحرص محافظ الإسماعيلية، خلال جولته التفقدية، على الاطمئنان على انتظام سير العمل بلجان الامتحانات بالمدرسة، كما أطمئن على أن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، مؤكدًا على توفير كافة سبل الهدوء لجميع الطلاب داخل اللجان.

تضمنت الجولة، تفقد مدرسة الفاروق عمر الإعدادية بنين، التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية، والتي تضم 18 لجنة في امتحان الشهادة الاعدادية بإجمالي 250 طالبة، كل لجنة بها 14 طالبة، وذلك لمراعاة التباعد الاجتماعي ووفقا للإجراءات الإحترازية المتبعة، بإجمالي 162 لجنة على مستوى المحافظة، و27550 طالبا وطالبة.