محافظ أسيوط يناشد أصحاب الحرف اليدوية والتراثية التسجيل في "منصة أيادى مصر"

أسيوط - هيثم البدرى

ناشد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أصحاب الحرف اليدوية، والتراثية، المشاركة والتسجيل في مبادرة "منصة أيادي مصر"، والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وذلك بهدف تسويق المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية إلكترونيًا، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والمادي لقطاع العاملين بمجال الحرف اليدوية تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار محافظ أسيوط ، في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة ، إلى إنه تم اتخاذ خطوات جادة لتنمية القرى المنتجة بالمحافظة ،ومساعدة ودعم صغار المنتجين ،والحرفيين من أصحاب الحرف اليدوية ،والتراثية وذلك في إطار جهود الدولة في تنمية المجتمعات المحلية وتطويرها بمختلف القطاعات والحفاظ على الهوية التراثية المصرية من خلال التمكين الاقتصادى للحرفيين ، والمنتجين وذلك بتسويق منتجاتهم على أحدث الوسائل المستحدثة من خلال المنصة الالكترونية التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية "أيادى مصر" للتسويق الالكتروني"ayadymisr.com" وذلك ايمانًا بأهمية إحياء هذا القطاع الحرفي والحفاظ على الهوية التراثية من الاندثار وتقديم الدعم اللازم لهؤلاء المنتجين والعمل على تطوير قدراتهم الابداعية والرقمية في توسيع مجال عملهم .

وأضاف محافظ أسيوط إنه تم التنسيق بين جهاز تنمية المشروعات ،والجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية بالمحافظة لبحث سبل توفير المشروعات المتوسطة والصغيرة للمرأة المعيلة ، والأسر الأكثر احتياجًا بقرى ، ومراكز المحافظة المستهدفة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتفعيل القرى المنتجة في الحرف والصناعات اليدوية لتمكين الأسر اقتصاديًا وتنظيم المعارض ،وفتح منافذ ثابتة ودائمة لتسويق تلك المنتجات وتشجيع الأسر على الانتاج وتنمية الصناعات والحرف اليدوية معلنًا تقديمه كافة سبل الدعم لتنمية قرى الريف المصرى وتمكين الأسر اقتصاديًا مشيرًا إلى تنظيمه العديد من الفعاليات والمبادرات لتوزيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المدرة للدخل على الأسر الأكثر احتياجًا والمرأة المعيلة وذوي الهمم واستمرار تنظيم تلك الفعاليات بالتنسيق مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية.

وأوضحت ناهد محمد فرغلى مدير إدارة التعاون ومنسق المنصة بالمحافظة انه من يرغب المشاركة والتسجيل على المنصة من أبناء المحافظة يمكنه التواصل مع المنسق على الرقم الآتي ( 01550480884 ) أو البريد الالكتروني mohamednahed808@gmail.com أو من خلال الموقع الالكتروني للمبادرة ayadymisr.com أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك https://www.facebook.com/ayady.misr مشيرة إلى إنه سيتم التواصل مع المتقدمين وتقديم كامل الدعم لهم ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم عبر منصة أيادي مصر واشراكهم في كافة المعارض التي يتم تنظيمها على مستوى المحافظة والجمهورية فضلًا عن المعارض الدولية.