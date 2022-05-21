تعرف على مشروعات حياة كريمة بأسيوط بتكلفة 25 مليار جنيه فى 12 معلومة.. صور

محافظة أسيوط واحدة من محافظات صعيد مصر التى تولى القيادة السياسية اهتمامًا بالغًا بها من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري، وهناك متابعة مستمرة للاعمال لما لها من أهمية في تحقيق التنمية المستدامة ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية من كافة الجوانب الخدمية.

تأتى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى حياة كريمة بمحافظة أسيوط وذلك لتغيير واقع الحياة على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة

اليوم السابع يقدم فى 12 معلومة أهم مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة أسيوط والتى غيرت الواقع تعرف عليها: -

1 – عدد المشروعات الموجودة بمحافظة أسيوط 1500 مشروعا.

2 – التكلفة الإجمالية للمشروعات 25 مليار جنيه مشروعا منها

3 – المجمعات الخدمية 35 مجمعا خدميا بتكلفة 256,5 مليون جنية.

4 - فى قطاع الشباب والرياضة 88 مشروعات بتكلفة 345 مليون جنيه.

5 – فى قطاع الإسعاف عدد الوحدات 32 وحدة اسعاف بتكلفة 73 مليون جنيه.

6 – فى قطاع الصحة 136 وحدة صحية بتكلفة مليار و198 مليون جنيه.

7 – فى قطاع الكبارى والمشايات 176 مشروع بتكلفة 375 مليون جنيه.

8 – فى قطاع الصرف الصحي 153 مشروع ،بتكلفة 14 مليار و828 مليون جنيه.

9 - فى قطاع مياه الشرب 36 مشروع بتكلفة 2 مليار 944 مليون جنيه.

10 - فى قطاع الأبنية التعليمية 88 مشروع بتكلفة 430 مليون جنيه.

11 – قطاع الكهرباء 98 مشروع بتكلفة 3 مليار و369 مليون جنيه.

12 – فى قطاع الرى 6 مشروعات بتكلفة 288 مليون جنيه.