محافظ أسوان يقدم التهنئة لطلاب ذوى الهمم لفوزهم بمسابقة التربية الفنية

أسوان - عبد الله صلاح

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، التهنئة لأبنائه الطلاب والطالبات من ذوى الهمم المكفوفين وضعاف البصر لنجاحهم فى حصد 4 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقة التربية الفنية بالتعاون مع أكاديمية الفنون وبإشراف من وزارة التربية والتعليم.

كما قدم المحافظ تهنئته وشكره لمسئولى إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم وأيضاً للمشرفين القائمين على تدريب الطلاب وكافة المشاركين فى تأهيل أبناء أسوان وتجهيزهم للمنافسة فى المسابقات المختلفة وهو الذى يساهم بشكل مباشر فى حصد العديد من المراكز المتقدمة والميداليات والكؤوس.

ومن جانبه أوضح عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، أنه تنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان نعمل دائماً على صقل مواهب وإبداعات وابتكارات ومهارات أبنائنا الطلاب، وهو ما أثمر عن حصد طلاب ذوى الاحتياجات الخاصة لهذه المراكز الأولى جمهورياً فى مسابقة التربية الفنية نتيجة لجهد متواصل من إدارة التربية الخاصة ومعلمى وتوجيه التربية الفنية، فضلاً عن إدارة المدرسة والذين ساهموا فى إعداد أبنائهم الطلاب بالكفاءة المطلوبة.

وأوضح، أن 3 طلاب حصلوا على المراكز الثلاثة الأولى بمسابقة الأشغال اليدوية وهم الطالبة هاجر محمد حنفى بالمرحلة الإعدادية حصلت على المركز الأول جمهورياً، بجانب حصول الطالبة سلمى خالد جمعه بالمرحلة الابتدائية على المركز الثانى جمهورياً، بالإضافة إلى حصول الطالب أمير جميل نادى بالمرحلة الابتدائية على المركز الثالث جمهورياً، فيما حصلت الطالبة شهد أشرف بدر الدين بالمرحلة الإعدادية على المركز الثالث جمهورياً فى مسابقة إعادة تدوير المستهلكات .