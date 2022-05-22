ما هى علامات الإصابة بسرطان الثدى؟.. الصحة تجيب

كتب ـ وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن علامات الإصابة ب سرطان الثدى ، مؤكدة أن سرطان الثدى يظهر علي شكل كتل غير مؤلمة أو سماكة فى الثدى وهو ما يتطلب إجراء الفحص الذاتى شهريا بعد انتهاء الدورة الشهرية.

وقالت وزارة الصحة والسكان في منشور اليوم: يمكن زيارة أقرب وحدة صحية والكشف والمتابعة والعلاج بالمجان وبأحدث البروتوكولات العالمية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.

وتابعت: مواعيد الوحدات الصحية التابعة للمبادرة يوميًا ما عدا الجمعة من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً

يمكنك معرفة مكان وحدتك عن طريق موقع مبادرة 100 مليون صحة.