اليوم السابع
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للشهر الخامس على التوالي.. كنائس حدائق القبة تكرم أوائل مبادرة "شبابنا بيقرأ"

الأحد، 22 مايو 2022 04:53 م
للشهر الخامس على التوالي.. كنائس حدائق القبة تكرم أوائل مبادرة "شبابنا بيقرأ" الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة
كتب: محمد الأحمدى

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كرم الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلى والعباسية أصحاب المراكز الأولى فى مبادرة "شبابنا بيقرأ" التى ينظمها القطاع بهدف تشجيع الشباب على القراءة تحت شعار "كتاب x الشهر"، وذلك للشهر الخامس على التوالى حيث انتهى الشباب من الكتاب الخامس وهو "اختبرني يا الله" لقداسة البابا تواضروس الثاني، واجتازوا بعد القراءة اختبارًا إلكترونيًّا كُرِّم الحاصلون على أعلى الدرجات فيه.
 
 
 
وأعلنت إدارة المبادرة كتاب "اللاهوت المقارن" من موسوعة مثلث الرحمات الأنبا جريجويوس أسقف الدراسات العليا والبحث العلمي ليكون الكتاب السادس.
 
 
 
وشارك فى مبادرة "شبابنا بيقرأ" حتى الآن أكثر من 3000  شاب، قرأوا كتبًا متنوعة بين تفسير الكتاب المقدس، والعقيدة، وكتابات الآباء، واللاهوت الروحي، واللاهوتالرعوى. 
 
 
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

مبادره شبابنا بيقرا

اللاهوت المقارن


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